Müdür olarak atandığı gün hayatı kâbusa döndü! Meslek hayatını noktalamaya karar verdi

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​Hanak Tapu Müdürlüğü’nde şef olan evli ve 3 çocuk babası Ensar Kamacı, Posof Tapu Müdürlüğü'ne vekaleten müdür olarak görevlendirildi. Kamacı işe başladığı ilk gün olan 19 Temmuz’da vatandaşlarla ilgilenirken cep telefonundan arandı. İsminin ‘Didem olduğunu, banka şubesinden aradığını söyleyen kadın, 'hesabınız ve cep telefonunuzda güncelleme yapacağız' dedi. Kadının yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesajları onaylayan Kamacı, dolandırıcılara 220 bin lira kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Kamacı, suç duyurusunda bulundu. Kamacı, olayın ardından adına bankadan çekilen krediyi ödeyebilmek için 35 yılını verdiği memuriyet hayatına noktayı koydu, emeklilik için dilekçe verdi.

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220 bin lirayı taksitle geri ödeme imkanı olmadığını söyleyen Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

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"Vatandaşlarla ilgilenirken telefonum çaldı. Çalıştığım banka şubesinden aradığını ve isminin de Didem olduğunu söyledi. Hesabımda ve bir süre önce değiştirdiğim cep telefonumda güncelleme yapacağını belirtti. Ayrıca bankada bulunan hesabımdan yapmış olduğum EFT ve havaleleri bana belirtti. Ben de bunun üzerine doğru olduğunu anladım. Ayrıca bana EFT ve havale limitini 200 bin TL'ye çıkartayım mı diye sordu. Ben de memur olduğum için 50 bin TL'de kalsın dedim. Ek hesap limitimi kendi isteğim üzerine 25 bin liradan 59 bin liraya çıkardım. Bu onaylamaları cep telefonuma gelen mesajları onaylayarak yaptım. Bu gelen mesajlarda ayrıca kartımın şifresini girmem gerekiyordu. Banka maaş kartımın şifresini de bu hattan gelen mesajlara girdim. Bu arayan Didem isimli şahısla görüşmem aralıklı olarak aynı gün saat 15.00'den 16.30'a kadar sürdü. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın bugün saat 18.00'den sonra hesapların normale dönecek, ondan sonra işlem yapabileceğimi belirterek mobil bankacılığı da o saate kadar kullanmam gerektiğini söyledi ve telefonu kapattı."

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Kadının söylediklerinin doğru olup, olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Onlar da bir yanlışlık olmadığını belirtti. Daha sonra da banka hesabımda bloke olduğunu anladım. Çalıştığım bankanın Ardahan şube müdürü olan arkadaşımı aradım. O da Didem isimli bir çalışanlarının olmadığını ve dolandırılmış olabileceğimi belirtti. Tekrar bankamı aradığımda ek hesabımdan 118 bin lira kredi, açık avanstan da 92 bin lira olmak üzere toplam 220 bin lira para çekilmiş dediler. O anda dünya başıma yıkıldı. Nasıl böyle bir hata yaptım. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Çekilen bu parayı ödeme imkanım yok. Tek maaşla hem evimin geçimini sağlıyorum hem de yaklaşık 5 yıl önce 10 yıllık kredi ile bir ev almış onun taksitini ödüyorum. İcraya düşersem evim de elimden gider diye emekli olup alacağım toplu para ile dolandırıcılara kaptırdığım parayı yatıracağım."

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Yetkililerden yardım isteyen Kamacı, "Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Bir hata yaptım. Çok zor durumdayım. Devlet babamızdan yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.