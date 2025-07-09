Müdür Damat eksikleri duyunca ‘başımıza iş açtınız’ diye kızmış... Kartalkaya davasında 2.gün

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19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına Grand Kartal Otel’in muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer’in savunması damga vurdu. Özer, “Emir Aras, ‘İtfaiye bugün denetime gelecek refakat edin’ dedi. Denetime geldiler. Giderken bir rapor verdiler. Ben de imzalayıp Emir Aras’a gittim, eksiklikleri tek tek anlattım. Emir bey inceledi ve ‘Benim başıma iş açtınız’ diye kızdı. Koridorlar mevzuata uygun değildi. Denetlemenin olduğu gün Ahmet Demir de (Gazelle Otel’in genel müdürü) Grand Kartal Otel’deydi ve o gün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetlemesi de vardı. Tüm müdür ve müdür yardımcıları oteldeydi” dedi. Özer, yangın sırasında alarm çalmadığını, daha öncesinde yangın tatbikatı yapılmadığını söyledi.

TATBİKAT YAPILMADI

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Tutuklu sanık Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir ise “Otele kafe açılacağı ve yangın ruhsatı alınması gerektiği söylendi. Emir Bey’e söyledim ve Bolu Belediyesi’ne müracaatta otelin ismini yazdım. Emir Aras, ‘Bizim 2007 yılından bu yana ruhsatımız var, bizi niye denetliyorlar? Bunu iptal edin. Biz bu eksiklikleri yapamayız’ dedi. Belediyeye tekrar kafe için denetim müracaatı yaptık. Otel çalışanlarına yangın eğitimi verilmedi. Tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı yoktu” dedi.

DAMAT OLDUĞUM İÇİN...

Emir Aras ise savunmasında “Fiilen genel müdürlük yetkilerim yoktur. Her şeyi kayınpederimin onayıyla yapardım. Damat olduğum için bana danışırlardı” dedi. Aras, 16 Aralık 2024’te Turizm Bakanlığı’nın denetiminin ardından eksiklikleri kayınpederine Whatsapp’tan yazdığını belirterek “Hayatım boyunca İSG’ci 1 kez falan gördüm. Bir kez de Kartalkaya’da gördüm. Genel olarak ne zaman yangın tatbikatı yapıldı bilmiyorum. Yangın ekibi kuruldu mu bilmiyorum” diye kendini savundu.

AVUKAT ABLADAN DURUŞMADA UYUYAN SANIĞA İSYAN

- Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan’ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, Emir Aras’ın duruşma boyunca uyumasına isyan etti: “Karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum.”

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