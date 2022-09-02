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Mudanya'daki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber

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#Bursa#Mudanya#Ferudun Sevimlioğlu
Mudanyadaki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 17:05

Bursa’da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinden 2 gün sonra Ferudun Sevimlioğlu’nun (70) cansız bedeni dere yatağında bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Bursa şehir merkezi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını çökerten yağışlar, Mudanya ilçesinde de sele neden oldu.

Mudanyadaki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber

İlçeye bağlı Kumyaka mahallesindeki yazlığında yaşayan Ferudun Sevimlioğlu’ndan iki gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı.

Mudanyadaki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber

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Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası dere yatağından çıkarılan yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mudanyadaki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber

Burada otopsisi yapılan yaşlı adamın kuzeni Serdar Köse yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bende Kumyaka köylüyüm. Vefat eden kişi kuzenim oluyor. Selin olduğu gün bağ evi var orada yalnız yaşıyordu. Ara ara bağ evine geliyordu. Yağmur yağdığı esnada bir sebeple dışarı çıkıyor. Belki de panik yaptı evin içine su dolacak diye. Kurumuş bir dere var oradan geçmeye çalışıyor. O esnada toprak çökünce sele kapılıyor. AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 150 metre sonra cesedini buldular. Kendisi hiç evlenmedi, bekardı. Ara sıra gider gelirdi. Kendi halinde sessiz sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, üzgünüz“ dedi.

Mudanyadaki sel felaketinden 2 gün sonra acı haber

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Yaşlı adamın cenazesi ise bugün Şehadet camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacahırka mezarlığına defnedilecek.

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#Bursa#Mudanya#Ferudun Sevimlioğlu

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