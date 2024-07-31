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Müdahaleyi engelleyip sağlıkçıları bıçakladılar

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#Diyarbakır#Kayapınar#Darp Raporu
Müdahaleyi engelleyip sağlıkçıları bıçakladılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde dün 112 Acil Çağrı Merkezi Kontrol Komuta Merkezi’ne yapılan şiddetli baş ağrısı ihbarı üzerine, ambulans hastanın evine yönlendirildi.

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Hasta yakınları, olay yerine giden sağlık ekiplerine ‘ilk müdahaleyi burada yapmayın, hastaneye götürün’ diyerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahaleyi yapmaları gerektiğini söylemesi üzerine, hasta yakınları buz şişeleri ve bıçaklarla sağlıkçılara saldırdı. Olayda Z.B. ile E.T. isimli erkek sağlık çalışanları, çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Z.B. ile E.T., darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Darp Raporu

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