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'Müdafaa Hareketi' soruşturmasında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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#ANKARA#Sosyal Medya#Paylaşım
Müdafaa Hareketi soruşturmasında 4 şüpheliden 1i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 17:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabından 'Türk milletine duyurulur' başlıklı paylaşıma yönelik yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden R.K. 'kanunlara uymamaya tahrik' suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Müdafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 Eylül'de 'Türk Milletine Duyurulur' başlığıyla hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.C.Ç., Ö.C.Y., R.K. ve E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden R.K. tutuklama, E.C.Ç, Ö.C.Y. ve E.C. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden R.K. 'kanunlara uymamaya tahrik' suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#ANKARA#Sosyal Medya#Paylaşım

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