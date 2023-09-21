'Müdafaa Hareketi' soruşturmasında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Müdafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 Eylül'de 'Türk Milletine Duyurulur' başlığıyla hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.C.Ç., Ö.C.Y., R.K. ve E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden R.K. tutuklama, E.C.Ç, Ö.C.Y. ve E.C. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden R.K. 'kanunlara uymamaya tahrik' suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.