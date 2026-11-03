Mücteba Hamaney'den füze rotalarıyla tehdit mesajı

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Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde açıklamada bulunan Hamaney, "Coğrafi sınır tanımaksızın" mesajı verdi. Bu ifadeyle olası bir çatışmada İran'ın operasyonlarını belirli coğrafi sınırlarla kısıtlamayacağı yönünde bir mesaj verdiği değerlendirildi.

Hamaney'in paylaşımında yer alan harita görselinde, İran'dan farklı coğrafyalara uzanan füze rotaları gösterildi. Söz konusu görsel, Tahran yönetiminin olası bir çatışmada operasyon alanını genişletebileceği yönünde bir mesaj olarak yorumlandı.

Paylaşım, bölgedeki gerilimin boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD'NİN ASKERİ SALDIRI TEHDİTLERİNİN İRAN İLE İSTİŞARELERİN İLERLEMESİNİ ENGELLEDİĞİ BELİRTİLDİ

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Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı siyasi bir kaynak, Tahran ile Washington arasındaki mesaj alışverişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda sürdüğünü hatırlatan yetkili, Amerikan yönetiminin askeri saldırı ve tehdit içeren söylemlerinin, istişarelerin ilerlemesini ve somut bir aşamaya geçmesini baltalayan en önemli etken olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, ABD ile olası bir anlaşmaya dair henüz yeni bir gelişme yaşanmadığını teyit etmişti. Bekayi, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin yalnızca arabulucular üzerinden devam ettiğini kaydetmişti.