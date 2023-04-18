Mucizenin ismi Alihan

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O gün patronunun husumetlileri, galeriye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda arada kalan ve kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Alihan’ın göğüsten aşağısı felç kaldı. Alihan tam 2 yıl yatağa bağımlı yaşadı. Şeker, geçen yıl şiddetli ağrıları için takılan omurilik pili sonrası, yürüteçle de olsa ayağa kalkmayı başardı, azmetti fizik tedavi ve spor egzersizleriyle adım atmayı yeniden öğrendi. Alihan, “Ben doktorlara ‘Ne zaman yürüyeceğim?’ diye soruyordum. Onlar da ‘Oturabilirsen şükret’ demişti. Şimdi evde yürüyebiliyorum. Hedefim sandalyeden komple kurtulmak” dedi.

‘BİZ DE ŞAŞKINIZ’

Omurilik pili ameliyatını gerçekleştiren Beyin Omurga ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kılıç ise böyle bir yaralanmadan sonra Alihan’ın yaşamasının bile mucize olduğuna dikkat çekerek “Beklentimizin çok üstünde bir sonuç almış olduk. Bu kadar iyi bir sonuç alacağımızı açıkçası beklemiyorduk, biz de şaşkınız” dedi.