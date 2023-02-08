Mucizenin isimleri

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AHMET AY

Gayberli Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı 28 daireli binanın 4. katında oturan Ahmet Ay (38), eşi ve çocukları enkaz altında kaldı. Oğlu önceki gün sağlıklı olarak dışarı çıkarken Ahmet Ay ve kızından ses geldi. Hayat belirtisi üzerine AFAD, AKUT, Devlet Hava Meydanları ve itfaiye ekipleri binada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önceki gece boyunca süren çalışmaların ardından Ahmet Ay, dün sabah 09.30 sıralarında sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Eşini kaybeden Ahmet Ay’ın kızını kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ŞAHİN

Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanı’nın enkazından 5 yaşlarında adının Şahin olduğu öğrenilen bir çocuk, dün saat 10.15 sıralarında sağ olarak çıkartıldı. Depremden 30 saat sonra kurtarılan çocuğun korkusu, kurtarma ekiplerinin ise mutluluğu yüzlerine yansıdı.





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Yaklaşık 1 yıldır Kahramanmaraş’ta görev yapan polis memuru Ali Bozkuş da eşi Kübra Bozkuş ile birlikte enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde yaptıkları çalışmada beton blokların arasında sıkışan Ali Bozkuş’a ulaştı. Ekipler, Bozkuş’u kurtarabilmek için seferber oldu. Ali Bozkuş, uzun uğraşlar sonucu beton blokların kaldırılmasıyla dün 04.15 sıralarında sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Yaklaşık 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Ali Bozkuş, sedye ile ambulansa götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ali Bozkuş’un eşi Kübra Bozkuş’un ise enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

SEVGİ, ERTUĞRUL...

Enkaz altında kalan Sevgi isimli kadın, görevlilerin ve vatandaşların yardımıyla dün sabah 08.00 sıralarında, ikinci depremden 18 saat sonra kurtarıldı. Beraber yaşadığı annesinin ise enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

Nurhak ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki Ertuğrul ile anneleri, Tokat’tan bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ilk çıkartılan Ahmet oldu. Enkazın aynı bölgesinden bir de kadın cesedi çıkartıldı. Enkazdan çıkartılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





Kırıkkale’den gelen itfaiye ekibi de Pazarcık ilçesinde kurtarma çalışması yaparken ses duydu. Sese yönelen ekipler, dün sabah 05.00 sıralarında 1’i çocuk 2 kişiye ulaşarak kurtardı.

DİLARA AKTAŞ

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Çöken 8 katlı Sözler Apartmanı enkazından ses gelince ekipler çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ekipler, dün 08.30 sıralarında beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş’a (17) ulaştı. İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından çıkarılan Dilara, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.