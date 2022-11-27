Mucizenin adı: Hatice

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İzmir Balçova’da yaşayan, yatağa bağımlı Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 hastası Hatice Özkan (41), doktorların 7 yıl yaşama şansı vermesine rağmen hayata sıkıca tutundu. Yürüyemeyen, konuşmakta zorlanan, yatağa bağımlı Özkan, eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla mezun oldu. Evinde kurulu düzenekte optik göz takibi sayesinde çevrim içi yöntemle tüm engelleri aşan Özkan, 2 ön lisans, 3 lisans ve 3 yüksek lisans diploması aldı. Özkan, lisans derecesinde 2 diploma daha almaya hazırlanıyor. Reklamcılık, kamu yönetimi, adalet, sosyoloji gibi pek çok alanda eğitim alan ve başarıya doymayan Özkan, aynı zamanda KPSS’yi kazanarak Trakya Üniversitesi’nde devlet memuru oldu. Mücadele etmekten vazgeçmeyen Özkan’ın hikâyesi, yönetmen Murat Erün tarafından çekilen ‘Hatice’ isimli belgesel filmle beyaz perdeye taşındı.

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‘BEN DE VARIM, DEDİM’

Yüzde 98 oranında fiziksel engelli olduğunu anlatan Özkan, “Doğuştan beri engelli olduğum için bildiğim tek yaşama biçimi bu şekilde. Hiç yürüyemedim, normal gelişim göstermedim. Farklılıklara bir süre sonra adapte oldum. 20 yaşıma geldiğimde ‘Ben de varım' dedim. Öğreniyorum, öğretmeye çalışıyorum. Umuyorum ki bir şeyleri fark ettirebilirim. En azından bir farkındalık kapısını aralarız. Hayatımın her noktasında en büyük şansım ailem ve hayatıma dahil olan doğru insanlar oldu. Yaptığım bütün çalışmaları, gözlerimle devam ettirebiliyorum. Optik göz takip cihazı sayesinde pek çok başarıyı kazanıyorum” dedi.