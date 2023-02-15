Mucize kurtuluşlar: 198. saat... Protein tozu hayata bağladı

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Kahramanmaraş’ta umutlarını hiç yitirmeyen arama kurtarma ekipleri 9’uncu günde de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi’nde yıkılan 8 katlı Pınar Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi de ısı taraması ve dinleme yaptı. Bir ses duyulması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), madenciler, Gölcük Tersane Komutanlığı kurtarma ekibi, Azerbaycan’dan gelen arama kurtarma ekibi hummalı bir çalışma başlattı.

TÜRKİYE’YE EL SALLADILAR

İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta tırnaklarıyla kazı yaparak mücadele veren ekipler, o anları kendi kameralarıyla kaydetti. Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, “Sizi kurtaracağız” diyerek moral verdi. Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye’ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi.

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SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Ekipler, ilk depremden tam 198 saat sonra Muhammet Enes Yeninar’a dokundu. Muhammet Enes, ardından da ağabeyi Baki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı. Sevinç gözyaşı döken kardeşlerin dayısı yeğenlerinin iyi olduğunu, bu duruma şükrettiklerini belirterek emeği geçen arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

SARILIP AĞLADILAR

112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kardeşlerin hastaneye kaldırılmasının ardından kurtarma ekibindekiler sevinç gözyaşı döktü, uzun uzun birbirlerine sarıldı. Çevredekiler de uzun süre onları alkışladı.

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Ekipler, kurtarma anında kamerayı kardeşlere ulaştırdı. Kardeşler ise Türkiye’ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi.

‘OKSİJEN PROBLEMİ HİÇ YAŞAMADIK’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Muhammet Enes ve ağabeyi Baki Yeninar, o saatleri anlattı. Kardeşinin vücut geliştirmek için aldığı proteinle idare ettiklerini belirten Baki Yeninar, “Kardeşim sporla ilgileniyor, vücut yapıyor. Protein tozları vardı. Onu kullandık. Kurtarılacağımızı biliyordum. İçeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. Oksijen problemi hiç yaşamadık. Çoğu zaman kardeşimle sarılıp uyuduk” dedi.

ANNESİNİ SORDU

Sürekli, enkazdan geçen pazar günü sağ olarak çıkarılan annesini soran Muhammet Enes Yeninar da “Onu merak ediyorum. Depremden sonra ağabeyimle ilk bir iki gün ağladık. Sonra nasıl kardeşlik yaptığımızı konuştuk” dedi.(DHA - İHA)

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201. SAAT... OPERATÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Hatay’ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çiper Apartmanı’nda iş makinesiyle enkaz kaldırma çalışması yapıldığı sırada canlı birinin olduğu fark edildi.

911 Arama Kurtarma Derneği’nin müdahalesiyle isminin Emine Akgül (26) olduğu öğrenilen kadın, depremin üzerinden geçen 201 saatten sonra kurtarıldı. Genç öğretmenin, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.(DHA)

203. SAAT... EKİPLERE SARILDILAR

Kahramanmaraş’ta Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü (BAKUT) ve Gürsu Arama Kurtarma ekipleri, 7 katlı Aktaş Apartmanı’nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı.

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Ekipler, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi Muharrem Polat’ı (32), depremin üzerinden 203 saat geçtikten sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Güneşe çıkarılan karı-koca şükredip arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü. (DHA)

204. SAAT... 15 YAŞINDAKİ SİBA YAŞAMA TUTUNDU

Hatay’da Dumlupınar Caddesi’nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma ekipleri bir hava boşluğu fark etti.

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Yapılan dinlemenin ardından enkazda kurtarma çalışması başladı. 15 yaşındaki Siba Aburas, 4 kardeşi ve anne babası ile yaşadığı apartmanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. (Rıza ÖZEL)

205 SAAT... 9 GÜNDE 9 YAŞINDAKİ MUCİZE





Diyarbakır’daki görevlerini tamamlayarak Adıyaman’a geçen Muş AFAD ekipleri, depremden 9 gün sonra 9 yaşındaki Yücel’i enkazının altından canlı çıkardı. (İHA)

205 SAAT... TERMAL KAMERA TESPİT ETTİ

Hatay Antakya’da Cebrail Mahallesi’ndeki bir binanın enkazında 911 Arama Kurtarma ekipleri termal kamera ile yapılan ölçümde vücut ısısına rastladı.

Yapılan çalışma sonucu 77 yaşındaki Bedriye Uslu enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.(İHA)

209. SAAT... SEHER VE BABASI YAŞAMA EL UZATTI

Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Murat Apartmanı'nın enkazında Kocaeli Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ve AFAD ekipleri iğneyle kuyu kazar gibi çalışma yürüttü.

Enkaz altındaki baba kız açılan delikten ekiplere elini uzattı.

Depremden 209 saat sonra baba Faez Ghanam ve kızı Seher Ghanam sağ olarak çıkarıldı. (Rıza ÖZEL/Hatay)

212. SAAT... FATMA TEYZE ÇOK YAŞA

Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler bir mucizeye daha imza attı.

77 yaşındaki Fatma Güngör depremin üzerinden geçen 212 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı.