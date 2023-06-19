×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mucize kurtuluş... Örümcek Adam’a özenip 5’inci kattan atladı

Güncelleme Tarihi:

#Örümcek Adam#Berzan Korkmaz#İstanbul
Mucize kurtuluş... Örümcek Adam’a özenip 5’inci kattan atladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

5.5 yaşındaki Berzan Korkmaz, ‘Örümcek Adam’a özenip 5’inci kattaki pencereden atladı. Hastaneye kaldırılan Berzan’ın ufak ezilmelerle olayı atlatması doktorlarını şoke etti.

Haberin Devamı

İSTANBUL Arnavutköy’de yaşayan 5.5 yaşındaki Berzan Korkmaz, cep telefonunda izlediği videolardan ‘Örümcek Adam’ karakterine özendi, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Berzan’ın düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi Miran, mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi. İş makinası operatörü baba Fatih Korkmaz, annesinden gelen telefon üzerine apar topar eve döndüğünde oğlunu kaybettiğini düşünürken burnunun bile kanamadığını görünce yaşadıkları mucizeye inanamadı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Berzan’ın herhangi bir yara almadan kurtulabilmesi, doktorlarını da şaşırttı.

‘ONUN GİBİ UÇTUM’

O gün işte olduğunu anlatan baba Fatih Korkmaz, “Ne olduğunu sordum oğluma, kendindeydi, iyi görünüyordu. ‘Baba ben Örümcek Adam gibi uçtum, ama kardeşim benimle beraber atlamadı’ dedi. Niye öyle bir şey yaptığını sorunca da ‘Örümcek Adam kurtarıyor atlayınca, beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm’ dedi. Annemin telefonu şarjda duruyormuş, oradan alıp izlemiş sürekli. ‘Binaya tırmanacağım, Örümcek Adam gibi uçacağım’ diyordu arada. Kesinlikle çocukların eline telefon, tablet vermesinler. Örümcek Adam’ı asla bir daha izlettirmeyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Mucize kurtuluş... Örümcek Adam’a özenip 5’inci kattan atladı

Dr. Mehmet Çakmak

‘MESLEK HAYATIMDA BİR İLK’

Tedavisini gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Çakmak, “Kliniğimize bu hafta iki çocuk bu şekilde geldi. Bu olaylarda genellikle çocukları olay yerinde kaybederiz. Açıkçası bu şekilde herhangi bir kırığı, ciddi bir organ yaralanması olmadan kurtulabilmesi ciddi bir mucize. Ben meslek hayatımda 5’inci kattan düşüp de hiçbir yaralanması olmadan kurtulan çocuğa ilk kez rastlıyorum. Berzan’ın en büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi. Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112’yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Örümcek Adam#Berzan Korkmaz#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya