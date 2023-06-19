Mucize kurtuluş... Örümcek Adam’a özenip 5’inci kattan atladı

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İSTANBUL Arnavutköy’de yaşayan 5.5 yaşındaki Berzan Korkmaz, cep telefonunda izlediği videolardan ‘Örümcek Adam’ karakterine özendi, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Berzan’ın düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi Miran, mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi. İş makinası operatörü baba Fatih Korkmaz, annesinden gelen telefon üzerine apar topar eve döndüğünde oğlunu kaybettiğini düşünürken burnunun bile kanamadığını görünce yaşadıkları mucizeye inanamadı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Berzan’ın herhangi bir yara almadan kurtulabilmesi, doktorlarını da şaşırttı.

‘ONUN GİBİ UÇTUM’

O gün işte olduğunu anlatan baba Fatih Korkmaz, “Ne olduğunu sordum oğluma, kendindeydi, iyi görünüyordu. ‘Baba ben Örümcek Adam gibi uçtum, ama kardeşim benimle beraber atlamadı’ dedi. Niye öyle bir şey yaptığını sorunca da ‘Örümcek Adam kurtarıyor atlayınca, beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm’ dedi. Annemin telefonu şarjda duruyormuş, oradan alıp izlemiş sürekli. ‘Binaya tırmanacağım, Örümcek Adam gibi uçacağım’ diyordu arada. Kesinlikle çocukların eline telefon, tablet vermesinler. Örümcek Adam’ı asla bir daha izlettirmeyeceğiz” diye konuştu.

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Dr. Mehmet Çakmak

‘MESLEK HAYATIMDA BİR İLK’

Tedavisini gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Çakmak, “Kliniğimize bu hafta iki çocuk bu şekilde geldi. Bu olaylarda genellikle çocukları olay yerinde kaybederiz. Açıkçası bu şekilde herhangi bir kırığı, ciddi bir organ yaralanması olmadan kurtulabilmesi ciddi bir mucize. Ben meslek hayatımda 5’inci kattan düşüp de hiçbir yaralanması olmadan kurtulan çocuğa ilk kez rastlıyorum. Berzan’ın en büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi. Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112’yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir” dedi.