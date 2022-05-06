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DÜNYANIN birçok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan Erhan Seçkal (40), 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi’nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik ‘Quorn’ isimli yük gemisi ile ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan’da Avusturalya’dan Vietnam’a gitmek üzere açıldı. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs’ta Erhan Seçkal’ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal’ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarındaydı. Seçkal’ın Bali’nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul’daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı. Kaptan Seçkal’ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.

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GÜNLER SONRA MÜJDE

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: “Ramazan Bayramı günlerinde denizde mucize kurtuluş. Liberya bayraklı ‘QUORN’ isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal’ın 2 Mayıs 2022 tarihinde Bali Adası’nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından 2.5 gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal’ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.”

YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ENDİŞE içinde bekleyen Eşi Züleyha Seçkal, şunları söylemişti: “Yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Eşim uzakyol gemi kaptanı olarak görev yapıyordu. En son 2 Mayıs saat 02.53’te bana mesaj yoluyla ‘Günaydın’ yazdı. Aramızda hiçbir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kaybolduğu tahmin edilen bölge Endonezya’nın Cava Adaları tarafı. En son, deniz aramalarının devam ettiği söylendi. Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Hiçbir bilgi alamıyoruz, kamera görüntüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuşması için ne gerekiyorsa yapın. Belki yaşıyordur, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2 çocuğumuz var. İki çocuğum da çok küçük yaşta. Allah’tan tek dileğim, bulunması. Biz buradan daha fazla çağrı da bulunursak hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum.”

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