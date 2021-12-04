Mucize kurtuluş

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Nermin Uzun’un, gözaltına alınan Mahir Arslan hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Mahir Arslan, nöbetçi mahkemede, “Suç işledim, tutuklu kalmakla ilgili bir sıkıntı yok” diye ifade verdi ve tutuklandı.

Mahir Arslan’a kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Nermin Uzun’un sağlık durumunu gösteren rapor İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına girdi. Adli Tıp raporunda, Nermin Uzun’un sol meme üzerinde, kalbe yakın bir noktadan vurulduğu ve ağır hayati tehlike atlattığı anlatıldı.