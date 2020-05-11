Mucize kurtuluş

DENİZ Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar önceki gün İstanbul Boğazı’nda eğitim dalışı yapmaya başladı. Saat 13.45’te bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına tırmandı ve kendisini köprüden bıraktı. Dalgıçlar denize atlayanı gördü ve kurtarmak için hemen yanına gitti.

Su üstüne çıkarak çırpınan adam, dalgıçlar tarafından eğitim botuna çıkarıldı. Baltalimanı İskelesi’ne çıkarılan adama, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bilinci yerinde olan ve adam adının Sezgin Demirtaş (35) olduğunu söyledi. Bunalıma girdiği iddia edilen Demirtaş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Sezgin Demirtaş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.