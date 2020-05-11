Mucize kurtuluş
Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ortasına gelmeyi başaran Sezgin Demirtaş, 64 metreden kendini aşağı bıraktı. Boğazda eğitim yapan polis dalgıçların yakınına düşen Demirtaş şans eseri hayata tutundu.
DENİZ Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar önceki gün İstanbul Boğazı’nda eğitim dalışı yapmaya başladı. Saat 13.45’te bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına tırmandı ve kendisini köprüden bıraktı. Dalgıçlar denize atlayanı gördü ve kurtarmak için hemen yanına gitti.
Su üstüne çıkarak çırpınan adam, dalgıçlar tarafından eğitim botuna çıkarıldı. Baltalimanı İskelesi’ne çıkarılan adama, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bilinci yerinde olan ve adam adının Sezgin Demirtaş (35) olduğunu söyledi. Bunalıma girdiği iddia edilen Demirtaş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sezgin Demirtaş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
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