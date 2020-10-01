Mucize kurtuluş! 4 saat sonra hayata tutundu

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. Arkadaşıyla balık tutmak için kayalıklara gelen Ufuk Yakupoğlu, bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri karadan, polis ekipleri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römork de denizde arama çalışması başlattı.



Arama çalışmaları sürerken 4 saat sonra Ufuk Yakupoğlu kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardı. Düştüğü yerin 20 metre ilerisinden kayalıklara tırmanan Yakupoğlu, kendisini aramaya gelen kişileri görünce yaşadığı şokla baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yakupoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakupoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.



'DENGEMİ KAYBEDEREK DÜŞTÜM'



Olayı anlatan Ufuk Yakupoğlu, bazı günler akşam saatlerinde denize girdikleri yerde arkadaşına 'Bu akşam da denize mi girsek?' dediğini ancak dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi. Arkadaşının o nedenle serinlemek için suya girdiğini sandığını anlatan Yakupoğlu, "Her zaman balık tuttuğumuz yerde akşam 19.30 balık tutmaya gittik. Balık tutmaya başladım. Orada balık tutarken dalga çıktı bir ara. Önemsemedik balık tutmaya devam ettik. Dalga artında bir kademe yukarı çıktık kayalıklarda. Balığımızı tutmaya devam ettik. Kulübede çay içtik. Sonra yanımdaki Zeynel ağabey malzemeleri toplamak için aşağıya balık tutuğumuz yere indi. Ben de yardım için bir süre sonra yanına gideyim derken dengemi kaybedip düştüm" dedi.



'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'



Sudaki akıntı nedeniyle hayatta kalabilmek için büyük mücadele verdiğini ifade eden Yakupoğlu, bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını söyledi. Kendi imkanlarıyla kayalıklara çıktığını belirten Yakupoğlu, şöyle dedi:



"Bir süre sonra kayalıklara çıkmayı başardım. Ayağım kayalıkların arasına sıkıştı. O sırada dalgalarda vuruyordu. Bir şekilde oradan çıktım. Denizde feribot gibi bir şey gördüm ama bana uzaktı. Bağırdım duyan olmadı. Kayalıklardan yukarı tırmandım. Yukarı çıkınca kalabalık gördüm. Panikle koşmaya başladım ve yere düştüm. Sedyeye koydular beni öyle hastaneye gittik. Anlatılmaz yaşanır diyeceğim ama kimse yaşamasın. Allah kimseye suda bir ölüm nasip etmesin. Ben bunu unutamam. Ben orada her gün denize giriyorum gece ve gündüz ama böyle dalgada denize hiç girmedim. Kendini kontrol edemiyorsun. Kulaç atarım çıkarım diye bir şey yok. Allah yardım etmediği sürece öyle bir şansınız yok. Allah kimseye yaşatmasın. Benim için oraya gelen sahil güvenlik, polis ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum."