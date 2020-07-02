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Veysel TİMDU - DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Mucize! Kamyonet çarptı, sürüklendi, yara bile almadı

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Mucize! Kamyonet çarptı, sürüklendi, yara bile almadı
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İstanbul Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Mucize Kamyonet çarptı, sürüklendi, yara bile almadı

Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Mucize Kamyonet çarptı, sürüklendi, yara bile almadı

Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" dedi.

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