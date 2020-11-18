Mucize ikizler ziyarete geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İngiltere’de ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel’in tedavilerine Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün Beştepe’de Derman ve Yiğit’in yanı sıra ameliyatı gerçekleştiren Dr. Jeelani ile çocukların anne ve babası Fatma-Ömer Evrensel çiftini kabul etti. Görüşmede tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan çifti, ikizlerle yakından ilgilendi. İkizler kabul sırasında kendilerine hediye edilen oyuncuklarla oynadı.

‘5 AYDA MÜTHİŞ İLERLEME’

Gazetecilerle bir araya gelen Dr. Jeelani, ikizlerin tedavi sürecinin başarılı geçtiğini belirterek, Derman ve Yiğit’in ameliyattan sonra geçen sürede müthiş ilerleme kaydettiğini söyledi. Jeelani, ikizlerin durumundan haberdar olma hikâyesinin nadir bir şans olduğunu açıklayarak, “Büyük bir tesadüf, Türkçe tabiriyle buna ‘kısmet’ diyoruz” ifadesini kullandı ve şunları söyledi: “Haziranda yürüyemiyorlardı ancak şu anda Yiğit ve Derman yürümeye başladılar. Dil becerileri ve fiziksel hareketleri memnuniyet verici şekilde ilerledi. Ankara Şehir Hastanesi’ndeki ekip müthiş bir iş başardı. Bu dünyada nadir görülen bir vaka.”

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

22 Haziran 2018’de Antalya’da yapışık halde dünyaya gelen Yiğit ve Derman Evrensel, geçen aralık ayında gönderildikleri Londra’da bir dizi ameliyat sonucu birbirlerinden ayrıldı. Haziran ayında Türkiye’ye dönen ikizlerin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ediliyor.