Mucize bebekler buluştu

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem (33) ile 86 gün önce dünyaya gelen bebeği Özlenen taburcu oldu. Hastanede düzenlenen toplantıya dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve oğlu Ömer Özkan, Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da katıldı. Rektör Özkan, "Türkiye'de ilk kol, yüz nakli yapmıştık ancak rahim nakli daha özel. Dünyada ilk rahim nakliydi. Aynı zamanda anne olamayacak kadınlara umut veren ameliyatlardı. Nobel'e aday" diye konuştu.

LİTERATÜRE GEÇTİ

11 yıl önce Derya Sert’le dünyanın ilk başarılı rahim naklinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan da "Akdeniz Üniversitesi Türkiye adına marka olmanın gururunu yaşıyor. Rahim naklinde mevzuat çalışmaları devam ediyor” dedi.

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HOCALARIN İSİMLERİ VERİLDİ

Havva Erdem, 86 gün önce kucağına aldığı bebeğine Rektör Özlenen Özkan’ın adını verdi. Dünyanın ilk rahim nakli olan annesi Derya Sert de oğluna Prof. Ömer Özkan’ın ismini koymuştu. Her iki anne de çok mutlu olduklarını söyledi ve Özkan çiftine minnettarlıklarını dile getirdi.