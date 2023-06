'Mucize bebek' Ömer Özkan, 3 yaşında

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e, kadavradan rahim nakli yaptı. Dünyada ilk kez yapılan nakil sonrası Sert, 4 Haziran 2020'de dünyaya bir bebek getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize bebeğe', doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Dün 3 yaşına giren Ömer Özkan, doğum gününü Mersin'de ailesi ile birlikte kutladı.

'HER ŞEY VAKTİNİ BEKLER'

Derya Sert, herkesin annelik duygusunu tatmasını istediğini anlattı. Sert, "Oğlumun 3'üncü yaşını kutladık. Çok mutluyuz. Allah'a çok şükürler olsun. Başta Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan olmak üzere tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Arkamızda ve yanımızda olanlara minnettarım. Karşımızda olanlara minnet duyuyorum. Çünkü onlar karşımızda durmasa, inatlaşmasa belki bu noktaya gelemezdik" dedi.

Haberin Devamı

Rahim nakli olmak isteyen çok sayıda kadının kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Sert, "Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Umutlarını yitirmesinler. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden erken doğar. Elbet bir gün Rabbi'm onların da yüzüne gülecektir. Aslında şu an onlar için ne desem boş. Rahim nakli olmadan önce anne olamayacağımı biliyordum. Çocuklu, mutlu bir kadın, bana umut verici bir şey dese, içimden 'Sen benim içten içe ne çektiğimi bilmiyorsun. Rahat konuşman gayet normal' derdim. Nakil bekleyenlere de öyle söyleyebilirler. Umutsuzluğa kesinlikle kapılmasınlar. Teknoloji ve bilim gelişti. Her şeyden önce inanmak gerekiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

ÖMER ÖZKAN BEBEK, DÜNYANIN UMUDU OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anamur'daki evlerinde aile arasında 3'üncü yaş günü kutlanan 'Mucize bebek' Ömer Özkan'ı ve ailesini görüntülü arayıp doğum gününü kutladı. Ömer Özkan'a, "Nasılsın kuzum" diyen Rektör Prof. Dr. Özkan, anne Derya Sert'e bebeğin konuşup konuşmadığını, kreşe ne zaman gönderileceğini sordu. Ömer Özkan bebeğe mutlu, güzel bir gelecek temennisinde bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan, “Derya Sert'e 2011'de yapılan nakil tüm dünya için bir ilk oldu. İlk 9 senemiz hayli meşakkatliydi. Hem bizim hem de dünyanın ilk vakası olması vesilesiyle bizi bir hayli yordu açıkçası ama sonuçta 9 yılın sonunda emeklerin hepsine değdi. Ama inanılmaz bir sabır, inanılmaz bir emek var Derya'nın sabrına da ben her zaman şapka çıkartıyorum. Ama sonunda mutlu sonla bitti. Sonra Havva'ya daha tecrübeli bir şekilde naklini yaptık ve o da hemen çocuğunu kucağına aldı kısa sürede. İnşallah Allah hepsine aileleriyle güzel bir ömür bahşeder. Tabi bundan sonraki süreçte birçok kadın bekliyor. Daha fazla kadının yapılması kıymetli. Burada da hep mevzuattan bahsediyoruz. Mevzuat devreye girerse daha hızlı olacaktır" dedi.

Haberin Devamı

'NAKİL YOLUYLA 35 BEBEK ANNE BABALARINA KAVUŞTU'

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rahim nakli konusunda uğraşan ve yayınları olan İsveç ekibiydi. Biz de bunu daha gizli saklı yapıyorduk açıkçası. Onlardan önce bu işi yapmamız onları şaşırttı. Daha insana geçmemişlerdi, hayvanın bile bazı basamaklarını tamamlamamışlardı. Öyle olunca biz yapar yapmaz ilk haftasında buraya geldiler, biz sonraki süreçte İsveç ekibine yardımcı olduk, bütün detayları paylaştık. Onlar da canlıdan yaptılar bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı olmadı, daha sonra Türkiye'nin de İsveç'in de bebeği oldu. Bu yepyeni bir yoldu aslında herkes için. Daha sonra da bunun güvenilirliği garanti haline gelince hem biz hem onlar birçok merkeze öncülük ettik. Daha sonra Amerika'da Almanya'da Çin'de yapıldı, yaklaşık 35 bebek anne babalarına kavuştu. Bu yepyeni bir prosedür, eğer bu insanlara rahim nakli yapılmazsa bebeklerine hamile kalamıyorlar. Bu anlamda hakikaten rahmi olmayan ama yumurtaları olan kendi çocuklarını taşımak isteyen anne babalar için başka bir yöntem yok. Bu anlamda çığır açan Nobellik bir proje."

Haberin Devamı