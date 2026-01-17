‘Mucize bebek’ doktorunu ziyaret etti: İki özlenen buluştu

Haberin Devamı

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı AÜ Hastanesi’nde ikinci rahim nakli, 27 Temmuz 2021’de gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem’e 8.5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye’de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra doğum yaparak bebeği Özlenen Erdem’i kucağına aldı.

‘BİZİM DE EVLADIMIZ GİBİ’

Doğumun üzerinden geçen 3 yıldan fazla sürenin ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen bebek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti. Rektör Özkan, “Havva Erdem, Şükrü Erdem ve kızları Özlenen ile bir araya geldiğim için mutluyum. Özlenen bebeğin büyüdüğünü görmek, onun sıcaklığını ve sevgisini hissetmek bizleri de mutlu ediyor. Ömer Özkan bebek ve Özlenen bebek bizlerin de birer evladı gibiler artık. Onları görmeyince özlüyoruz. Sık sık görüşerek özlemimizi gideriyoruz. Ziyaretleri için ailesine teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Özlenen bebeğin gelişimiyle ilgili ailesinden bilgi aldı.

ANNE: ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Özlenen bebeğin geçen ekim ayında 3 yaşını geçtiğini söyleyen Havva Erdem ise “Çok güzel bir duygu, büyüdükçe bunu çok daha iyi anlıyorum. Bebekken de çok mutluydum. Büyüdükçe artık istekleri de başladı. Rahim naklini özellikle bekleyenler var. Onlar benden, doktorlarımızdan, hocalarımızdan bir an önce bu güzel haberin gelmesini istiyor. Mevzuatı dört gözle bekliyorlar. Umarım bir an önce bu güzel haberi de duyarlar. Doktorlarımızdan, bizlerden. Onlar da bu duyguları yaşarlar inşallah” dedi.