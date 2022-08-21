Mucize bebek

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Bebeğin 3 bacağının da aktif olduğunu belirten Harran Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Dr. Öğr. üyesi Gülyara Çiğdem, “Bu tür vakalar nadir görülüyor ancak daha ilginç olanı 3 bacağının da aktif olması ve sinirlerin bağlı olmasıydı.

3’üncü bacak omurilikten bağlıydı ve kesildikten sonra sinir hasarı olmaması için bebeğimizi nöromonitörizasyon cihazına bağlayarak ameliyat ettik” dedi. Özel iğneler ile her bir kasın hangi sinire ulaştığı takip edilerek, 5 saat süren ameliyat sonrası bebeğin bir bacağı ve erkek cinsel organı alındı.

Dr. Gülyara Çiğdem, durumun nedeninin anlaşılabilmesi için genetik tarama yapılacağını ancak muhtemelen bir siyam ikizi olacakken bu şekilde dünyaya geldiğini tahmin ettiklerini belirtti.