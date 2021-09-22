Mucize! Aranan kalp bulundu

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BİR kentte, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle 18 yaşındaki bir gencin beyin ölümünün gerçekleştiği kararını verdi doktor heyeti. Durumu öğrenen gencin ailesi, tüm organları bağışlayacaklarını bildirdi. O andan itibaren durum, Sağlık Bakanlığı çatısı altındaki Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) bildirildi. Liste tarandı; kan grubu, boy, kilo itibarıyla kalbin, doktor Mahmut Sami Akıllı ile uyuştuğu tespit edilerek Ankara Şehir Hastanesi’ne bildirildi. Uyan sadece kalp değildi üstelik, akciğer de yine Şehir Hastanesi’ndeki bir başka hastaya uyuyordu.

YAŞARKEN BAĞIŞLAYIN

Nakil ekibinin başındaki isim Prof. Ümit Kervan, doktor Sami Akıllı’nın operasyon sonrasında 3 hafta hastanede yattığını, son yapılan biyopsi sonucunun da iyi geldiğini belirtti. Bedenin yeni organı reddetmediğini, 1 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından Akıllı’nın normal yaşamına kavuşabileceğini, çalışmaya başlayabileceğini söyledi. Dr. Kervan, 14 yaşında kalp nakli yaptıkları bir çocuğun bu yıl Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandığını anlatarak, “Lütfen yaşarken organlarınızı bağışlayın ki öyle bir gün geldiğinde aileleriniz bu kararı daha kolay alabilsinler” dedi.



ÇOCUKLAR BEKLİYOR

Dr. Akıllı, hiçbir zaman kendisine uyan bir organ bulunsun diye dua edemediğini belirtirken, duygularını şöyle anlatıyor: “Üç beş adım atınca yorulup kalıyordum, birkaç lokma yiyince üçüncü lokmayı yemek istemiyordum. Bedensel olarak harikulade bir değişim oldu. Organ ihtiyacım olana kadar bağışı hiç düşünmemiştim, birçok insan dini açıdan organ eksikliği olarak düşünüyor ama bu doğru değil, birçok ayette de var. Toprak olup gidecek bir organ, mucizevi şekilde başka insanların yeni hayatlara başlamasına vesile oluyor.”

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Dr. Sami Akıllı’nın eşi Esra Akıllı da yaşadıklarını şöyle özetliyor: “Bizden çok Yusuf için istemiştim nakli, çünkü çocuk verici çok daha az. Ben 9 yaşındaki kızıma söyleyemezken babasının durumunu, yaşıtı Yusuf, bizzat yaşıyor bu süreci. Çağatay var, bir diğer bekleyen çocuk. Benim bildiğim 4 çocuk bekliyor.”

DİZİLER YANILTIYOR

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Sağlık Bakanlığı Kalp-Akciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı ve Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Ali Özatik ise “İnsanlar bitkisel hayat, koma durumu ile beyin ölümünü karıştırıyor. Dizilerde beyin ölümü gerçekleşen hastanın uyandığı şeklinde yanlış bilgiler yer alınca nakiller duruyor. Oysa beyin ölümünde geri dönüş yoktur” dedi.