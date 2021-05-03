Mucize anneanne

İstanbul’da yaşayan, 4 kız annesi Vasfiye Yardım (72), yaklaşık 15 yıl kalp ve tansiyon hastalıklarıyla mücadele etti. Geçen şubat ayında fenalaşınca hastaneye kaldırılan Yardım’da ameliyat edilmesi gereken 3 hastalık tespit edildi. Gittikleri her hastanede, ameliyattan çıkamayacağı, çıksa bile yoğun bakımdan çıkmasının zor olduğu söylenen Yardım için kızları çaresizce şifa aradı. Vasfiye Yardım, son bir umutla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’a gitti. Yardım’ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında fistül nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı.

BEŞ ÇİFT ENDİŞELİ GÖZ

Prof. Dr. Cengiz Köksal, ailenin kendisine geldiğinde çok çaresiz durumda olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Vasfiye teyze bize geldiği zaman kızlarıyla beraber, beş çift endişeli gözle karşı karşıya kaldım. İlk geldiğinde aort kapağında kaçağı vardı, kapağın değişmesi gerekiyordu. Üç damarı tıkalıydı (baypas yapılacaktı), koroner damarlarda ise fistül dediğimiz, temiz kanla kirli kanın anormal bir birleşim yeri vardı. Uzun uzun kendisi ve yakınları ile konuştuk. Süreci anlattık. Hastaneye yatırdığımızda bu kez de şah damarı tıkanıklığı ortaya çıktı. Yüzde 90 tıkanıklık vardı. Problem dörde çıkmıştı.”

48 SAAT HASTANEDE KALDI

Anestezi uzmanlarının, 4 ameliyatın da tek seansta tamamlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, “Tek seferde anestezi alıp tek seferde yoğun bakımdan çıkması gerektiğini söylediler. Ameliyatta önce şah damarını açtık, ondan sonra kalbindeki tıkalı damarlara üç tane baypas yaptık, sonra kalp kapağını değiştirip, fistülü onardık. Sonra Vasfiye teyzeyi yoğun bakıma aldık. Bu kadar büyük bir ameliyat yaptıktan sonra ekip olarak ben dahil hepimiz 48 saat hastaneden ayrılmadık” dedi.









‘BÖYLE VAKA GÖRMEDİM’

Damar sertliği, kapak problemleri, kalpten çıkan damarlardaki anomalilerin aynı seansta ameliyatının çok zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köksal, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu dört problemi dört ayrı kişiye verseniz, hepsinde de ayrı bir ameliyat nedenidir aslında. Üstelik bu dört problemin aynı anda bir hastada olması çok çok ender görülen bir durum. Aynı seansta ameliyat edilmesi de ender yapılan ameliyatlardan biri. 25 yıllık doktorum, binlerce kalp ameliyatı yaptım, bu dört problemin bir kişide olması ve bu ameliyatın aynı seansta gerçekleştirilmesine ben hiç rastlamadım. Dolayısıyla bizim için de bir ilkti. Literatürde de çok görülen bir durum değil. Mutlaka bir vaka sunumu olarak yayınlayacağız.”

'DOKTORUMLA PAZARLIK YAPTIM'

Dört büyük ameliyatı aynı anda geçiren Vasfiye Yardım ise torunlarına kavuştuğu için çok mutlu. Yardım, “Ben çok korktum tabii ki. Üç tane büyük ameliyat olacaktım, üstüne bir de dördüncüsü çıktı. Şah damarındaki tıkanıklık ortaya çıktı. Doktorumla pazarlık ettim, ‘Hepsini birden yapmayalım, bir iki tanesini şimdi yapın, iki tanesini de sonra yaparsınız’ dedim. Ama doktorum ‘Taksitle ameliyat mı olur, hepsini bir arada yapmamız gerekiyor’ dedi. Çok şükür iyiyim şimdi” diye konuştu.

Yaşadıkları çaresizliği anlatan Vasfiye Yardım’ın kızı Nazan Yardım ise “Farklı hastanelere başvurduk ama ameliyatı kaldıramayacağı, ameliyat olmazsa da ölüm riskinin olduğu söylendi. Saatli bir bombayla yaşıyormuş. ‘Bu hasta ameliyat olmasa ölecek, olursa da ölecek’ deniliyordu. O kadar çaresizdik ki... Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Daha sonra Cengiz Bey’i bulduk. Cengiz hocamız bir psikolog gibi hepimizi cesaretlendirdi ve yüreklendirdi. Operasyondan sonraki 2 gece Cengiz Bey hastaneden hiç ayrılmadı. Bütün ekip yanımızdaydı” dedi.

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