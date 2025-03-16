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Mucit öğretmen: 7 kat sağlam beton yaptı

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#Düzce Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Beton#TEKNOFEST
Mucit öğretmen: 7 kat sağlam beton yaptı
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 07:00

Meslek lisesi öğretmeni Muhammet Seis, bor kullanarak geleneksel olanlara göre 7 kat daha dayanıklı beton üretti. Ayrıca birkaç saatte dayanıklı hale gelen betonun da reçetesini yazdı.

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Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1992 yılında mezun olan Muhammet Seis, 2005 yılında okuluna inşaat alanı öğretmeni olarak döndü. Bir yandan da Düzce Üniversitesinde doktora yapan Seis, yüksek performanslı betonlar üzerine çalışıyor.

Mucit öğretmen: 7 kat sağlam beton yaptı

TSE PATENTİ VE ÖDÜL ALDI

Seis’in bor kullanarak elde ettiği standart betondan 7 kat daha dayanıklı ürün Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Bu beton, aynı yıl TEKNOFEST kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’nca düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması’nda (ISIF’23) birinci oldu. Muhammet öğretmen bir diğer çalışmasında da normal betonun 28 günde ulaştığı dayanım gücüne saatler içinde ulaşabilen bir ürün geliştirdi. Çok hızlı dayanım kazanan bu beton deprem gibi doğal afetler sonrası hasar gören yapıların hızla onarılmasına olanak sağlayabilecek. Seis’in bu çalışması da 2024’te Adana’da yine TEKNOFEST kapsamındaki buluş yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Doktorasını da betonlar üzerine yapan mucit öğretmen Seis, şimdi ise aleve karşı dayanıklı bir yalıtım malzemesi üzerine çalışıyor.

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#Düzce Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Beton#TEKNOFEST

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