Mücahit Birinci kimdir? İşte AK Parti MKYK yeni üyesi Mücahit Birinci'nin biyografisi

1974’te Rize’de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu’nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji’nde tamamladı. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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