Mücadeleyi seçimle taçlandıracağız

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ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. Asırlık eksikleri tamamlayarak, geleceğin dünyasının alt yapısını kurarak ülkemizi yukarıya taşıdık. 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak inşallah taçlandıracağız.

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ATO Congresium ’daki programa AK Partili gençlerin ilgisi büyüktü.

Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerinde inşa etmektedir. Ülkemize eski Türkiye’nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, beraberliğini ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

2023 GENÇLİĞİMİZİN PATLAMA YILI OLACAK

Gençler unutmayın, omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Geleceğimizin inşasında atacak daha çok adımımız var. Ben de bu gençliğimizle iftihar ediyorum. 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. AK Parti, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla kalmayıp 20. yüzyılın ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini de 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur.”

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BAŞKA YOLLAR ÇİZENLERE DE TEŞEKKÜR EDERİM

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar büyük davanın bugünkü bayraktarı olan, AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında milyonlarla birlikte kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Erdoğan, partililere “Ana kademeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız?” diye seslendi.

‘OXFORD YOKTU’ DEDİRTMEK İSTEMİYORUZ

76 üniversiteyle devraldık. 81 vilayetimizin tamamında üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor? Bu kadar üniversiteye ne gerek var? Yanılmıyorsam, Tatlıses’e sormuşlardı. Siz hangi üniversiteyi bitirdiniz veya Şanlıurfa’da üniversite olarak ne vardı? ‘Oxford vardı da okumadık mı’ demişti. Biz bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz.

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SESSİZ DEVRİME İMZA ATTIK

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hâkim kıldık. Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. Batı’ya lejyonerlik yapmayı marifet sanan içimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik, itibar ve özgüven kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.

BUGÜN DAHA ÖZGÜRÜZ

Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye’si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir. Bugün 2002’ye göre daha huzurluyuz. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek olan, gösterilen bir Türkiye var.”