'Mücadeleyi beraber yapacağız'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak siyasi ahlak yasası çıkaracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu dün CHP’nin Meclis Grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu; milletvekili milletin vekili olmalı, milletvekili ahlaklı olmalı. TBMM’de ihale takipçisi milletvekili olmamalı, adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. O nedenle diyoruz inşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunudur.

O BİNAYI YURT YAPACAĞIM

Ankara’nın içini boşaltıyorlar. Ankaralılara seslenelim, parça parça Merkez Bankası’nı İstanbul’a nasıl taşıyacağız? 72 katlı bina yapmışlar. Sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası burada kalacak.

Kara kış geliyor. Kara kış ekonomi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Büyük sıkıntı içindeler. Daha henüz siz baharınızı yaşıyorsunuz. Daha zamlar gelmedi. Yağmur gibi zamlar gelecek. Enerji Bakanlığı’nın kendi internet sitesine koyduğu bilgilere göre, Nisan 2021’de 5 milyon 166 bin 439 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Türkiye bu halde.

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NASIL GEÇİNDİĞİNİ BİLİYOR MUSUN

Milletin gözünü boyamak için Erdoğan alıyor Tarım Kredi Kooperatifleri marketine gidiyor ‘fiyatlar gayet uygun’ diyor. E uygun tabii sana göre fiyatlar çok uygun. Sen elektrik, su, doğalgaz, dolmuş, taksi, uçak parası ödemezsin. Her şey bedava sana zaten. Sen acaba ayda 2 bin 825 lira aylık alan asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Bir ayı 2 bin 825 ile geçir bakalım nasıl oluyor. Açlık sınırı da 3 bin 49 lira.

Ev kiraları sadece İstanbul’da ağustos 2020 ağustos 2021 bir yılda yüzde 63 arttı. Ankara’da yüzde 35. Erdoğan ev kirası veriyor mu vermiyor mu? Vermiyor. Elektrik, su parası, doğalgaz parası, ulaşım masrafı, okul masrafı. Hiçbir şey ödemiyor. AK Parti’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermiş kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. 83 milyonun Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edilmesini istiyor musunuz?

DOSTLARIMIZLA BERABER YAPACAĞIZ

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Bunlar da artık anladılar ki gidiyorlar, biliyorlar. Madem gidiyoruz o zaman giderken ne götürsek kârdır. Mücadeleyi beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Yeni bir sayfayı, düzgün bir sayfayı, ahlaklı bir sayfayı açacağız.

KANTİNCİLERDEN KİRA ALMAYIN

30 bin civarında kantin var devlet okullarında. Özel okullar, yurt ve hastaneleri kattığınız zaman 50 bin civarında kantinci var. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapalım. 2 yıl kira almayın kantincilerden. Pandemi döneminde aldığınız kredilerin faizlerini sileceğiz. Okul kantinlerinde çocuklara yemek vereceksiniz, yemeği sizler vereceksiniz, devlet sizlerle protokol yapacak ve siz de kazanacaksınız, çocuklar da kazanacak.

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Emekli polis arkadaşlarla bir araya geldik. Engellemek istediler, vay efendim sizin o toplantıda ne işiniz var gitmeyin diye. Çoğu geldi. Sizin hakkınızı hukukunuzu biz dostlarımızla beraber sağlayacağız.”

ÇİÇEKLE KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin yeni yasama yılındaki ilk TBMM grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiçekle karşılandı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)