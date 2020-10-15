Mücadelemizi gölgelemeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs tablosunda yer alan hasta-vaka tartışmasıyla ilgili soruya “Pandemideki mücadelemizi vaka -hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim” yanıtını vererek şunları söyledi: “Temmuz ayından itibaren yeni normalleşme ile birlikte kesitsel taramaları yapma ihtiyacı hissedildi. Bir de saha taramaları var. Bu kesitsel taramalar, semptomlu olan kişilere yapılan çalışmalar değil. Bunu ayırmak anlamında temmuz ayında semptomu olan kişileri rehberimizde hasta olarak tanımlamıştık. Vatandaşa karşı sorumluluğumuzun gereği olarak o taramaları ilave etmediğimiz için hasta olarak kullanmış olduk. Yarın veya daha sonraki günler kesitsel çalışmalar yapılacak. Sonuçları paylaşıyor olacağız.” İstanbul’da son bir ay içinde vakaların yüzde 50 arttığına dikkat çeken Bakan Koca, “Şu an herhangi ilave bir kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz” dedi. Bakan Koca sağlık çalışanlarında testi pozitif olanların sayısının 40 bini geçtiğini, hayatını kaybeden sayısının 107 olduğunu söyledi.