Mücadelemiz yalanların ‘tık’ aldığı sistemle

Sanal ortamda yapılan ‘Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi’ çalıştayında konuşan Altun, özetle şunları söyledi: “Teknolojinin hızlı değişimi nedeniyle bugün kontrol edilemez, içinden çıkılamaz eşsiz bir hakikat dönemi yaşıyoruz. Yalan haberlere, algı operasyonlarına, verisiz analizlere, bütün bu mesnetsiz dalgaya karşı mücadele ediyor, tüm enerjimizi hakikati savunmaya harcıyoruz.

MEDYAYA ÇAĞRI

Bugünlerde safsatanın, yalan haberlerin, provokatif ve manipülatif bilgilerin, negatif algı inşa etme çalışmalarının, itibarsızlaştırma operasyonlarının, nefret suçlarının, şiddet ve hakaret suçlarının dijital medyada daha çok ‘tık’ aldığı bir medya sistemi inşa edilmeye çalışılıyor. Mücadele ettiğimiz tam olarak budur. Verdiğimiz savaş dünyanın hakikate olan inancını yeniden kazanmasını, hakikatin yeniden değer kazanmasını sağlamak içindir. Medya kuruluşları arasında, manipülatif operasyon merkezlerine dönüşen bir kesim de vardır. Ne yazık ki, bu kesimin terör örgütlerinin propaganda aygıtı olarak devreye girdiklerini, medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını da müşahede ediyoruz. Bu noktada bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramı da stratejik önem arz ediyor. Medyada marjinal şekilde de olsa yer bulan bu kesimlere sesleniyorum, bırakın bu coğrafyada 5. kol faaliyetlerini sürdürmeyi ve gerçek anlamda 4. kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi içerisinde, medyanın olması gerektiği yerde, demokrasinin yanında olun.”