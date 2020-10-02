‘Mücadelemiz sağlık ve ulusal çıkarlar için’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca mesajında kendisine vaka sayıları üzerinden yapılan eleştirilere de üstü kapalı yanıt verdi. Koca Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.”

HER VAKA HASTA DEĞİLDİR

Koca bir diğer mesajında ise, “Her vaka hasta değildir. Belirtisiz, salgın açısından önemi bulaştırıcılık olan, izole edilip ortalama 1 hafta sonra testi negatif çıkan ‘asemptomatik pozitifleri’ salgındaki öncelikli sorun olarak göremeyiz. Önemli olan, artan hasta sayımız ve sağlık sisteminin gücünü korumasıdır” dedi.