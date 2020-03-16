Mubariz Mansimov’a FETÖ gözaltısı

İstanbuş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’na da uzandı. Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği işadamı İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gurbanoğlu’nun ev, işyeri ve diğer adreslerinde arama yaptı. İddialara göre bazı dijital dökümanlara da el konuldu. Gurbanoğlu sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğü binasına götürüldü.



EN ZENGİN 500 LİSTESİNDE

Azeri kökenli Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye’ye yerleşti. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu’ soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Eski bir asker olan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olarak gösterilen Palmali Grubu’nun kurucusu. Petrol taşımacılığıyla adını duyuran Mansimov, 2010 yılında eğitime destek amacıyla düzenlenen bir galada, Balkan Naci İslimyeli’nin el işlemesi Türk Bayrağı’na 650 bin lira verip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağışlayarak dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Bodrum Yat Limanı’nı Jefi Kamhi’den 42 milyon dolara satın alıp, 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina’yı hayata geçirdi. Mansimov 2013-2014’te Türkiye’nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösteriliyordu. 2015 yılında da Forbes’ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine girdi. Mansimov’un Rus petrol devi Lukoil ile davalık olduğu, Socar ile olan ortaklığını da bitirdiği basına yansımıştı.