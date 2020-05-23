Mübah ne demek? Mübah nedir? Mübah TDK kelime anlamı

Mübah kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede ise geçmişten günümüze kadar hala yaygın olarak değerlendirilen kelimelerden biridir. Dini açıdan sakıncası olmayan, günah ya da sevap olmayan durum şeklinde kullanılmaktadır.

Mübah Ne Demek?

Mübah kelimesini iki farklı şekilde ifade etmek mümkün.

- Dini bakımdan yapılması konusunda sakıncası bulunmayan,

- Günah ya da sevap olmayan,

- Yapılmasında bir sorun görünmeyen,

Diğer bir deyişle dini açıdan herhangi bir sorun teşkil etmeden yapılabilecek bir durum, olgu ya da olay için söylenen bir sözcüktür.

Mübah Nedir?

Türkçe içerisinde en yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak mübah kelimesi gelmektedir. Dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmayan, günah ya da sevap olmayan durumlar adına kullanılır. Amaca bağlı olarak tek başına ya da cümle içerisinde kullanım imkanı tanımaktadır.

Mübah işler için verilecek örnekler arasında yemek yemek, su içmek, spor yapmak, Bilgisayar kullanmak, elbise rengi seçimi gibi daha pek çok değişik durum öne çıkarılabilmektedir. Yani burada anlatılmak istenen gündelik yaşamda ele alınan tüm unsurlar mübah anlamı taşımaktadır. İhtiyaç doğrultusunda bu şekilde farklı yerlerde mübah kelimesini kullanabilirsiniz. Gündelik hayatın yaygın sözcüklerinden biridir.