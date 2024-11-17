Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

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Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından ve Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini, Kaynak Yayınları "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun." şeklinde ile duyurdu.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'de 110 yaşında vefat eden Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

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Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Muazzez İlmiye Çığ Çorum’da ilkokula başlamıştır. Bursa’ya taşındıktan sonra Bizim Mektep isimli özel bir okula devam etmiştir. Bursa Kız Muallim Mektebi sınavını kazarak bu okula girdi. Babası gibi öğretmenlik yapmak için Eskişehir'e atandı. Burada 4.5 yıl çalıştı.

Atatürk’ün emri ile kurulmuş olan AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırdı. Burada Nazi Yönetiminden kaçıp gelen Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock’tan Hitit Dili ve Kültürü alanında ders aldı. Prof.Dr. Benno Landsberger’den ise Sümer ve Akad Dilleri dersleri almıştır. Ankara Üniversitesinden 1940 yılında mezun oldu.

İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi uzmanı olarak atandı. Müzede 31 yıl görev yaptı. Bu süre içinde arkadaşları ile birlikte Sümer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış olan on binlerce tableti temizledi, sınıflara ayırarak numaralandırdı.

Bu alanda yurt içi ve yurt dışı bir çok etkinlikte görev yaptı. Arkeoloji alanında 1972 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Muazzez İlmiye Çiğ Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Sümer Edebiyatına yeni konular kazandırarak eksik bilgileri topladı.

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Tarih Sümer ile Başlar eserini Türkçeye çevirerek kazandıran Çiğ eserin ilgi görmesinden sonra çocuklar için Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk isimli kitabını yazdı. İlerlemiş yaşına rağmen yazmaya devam etti.

2000 senesinde çalışmaları nedeni ile İstanbul Üniversitesi kendisine Fahri doktora unvanını verdi. 2007 yılında kaleme aldığı Vatandaşlık tepkilerim kitabı ile Halkı Kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlaması ile yargılandı ve aklandı. Bu kitap Galatasaray Rotary Kulübü tarafından İngilizceye çevrildi Avrupa ve Amerika kütüphanelerine dağıtıldı.