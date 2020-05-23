Muayyen ne demek? Muayyen nedir? Muayyen TDK kelime anlamı

TDK kelime anlamı olarak muayyen sözcüğü, ‘belirli ya da belirlenmiş’ biçiminde karşılık buluyor. Herhangi bir olay ya da konuşmak için daha önceden belirlenmiş durum olarak ele almak mümkün.

Muayyen Ne Demek?

Muayyen TDK açısından iki farklı anlamı üzerinden ele alınabilir. Bunlardan biri, ‘belirli’ şeklinde ifade edilmektedir. Kelimeyi daha iyi anlamak için örneklendirmek mümkün.

‘’Fakat bu hususta daha muayyen bir tarzda konuşma yapmak icap eder.’’ N. Hikmet

Türk Dil Kurumu üzerinden diğer anlamı ise, ‘belirlenmiş’ biçiminde ele alınmaktadır.

‘’Basit beden hareketleri dahi muayyen kaidelere uyumayı, çalışmayı, terlemeyi icab ettirir.’’ M. Kaplan

Muayyen Nedir?

Muayyen kelimesi TDK üzerinden belirli ya da belirlenmiş şekilde ifade edilebilmektedir. Ancak aynı zamanda üçüncü bir anlamı da bulunmaktadır. O da, ‘bilinen’ anlamıdır.

‘’Para muayyen ellerde birikiyor.’’ N. F. Kısakürek

Bu şekilde her üç anlamı üzerinden de cümle içerisinde kullanmak mümkün. Özellikle yazılı kaynaklar ile beraber edebi eserlerde çok sık karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkmaktadır. Halk arasında yaygın olarak değerlendirilmese bile, değişik noktalarda karşılaştığınız zaman cümleyi daha iyi anlama şansını elde edebilirsiniz. Roman ve şiirlerde özellikle çok sık karşılaşılmaktadır.