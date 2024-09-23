Muayenehaneye gelen hastanın 4 dişini çekmişti! Yaşattığı kâbusun bedeli 50 bin TL mi

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İstanbul’da yaşayan Hakan Yıldırım, diş ağrısı nedeniyle Kağıthane’de bulunan diş kliniğini aradı. İddiaya göre, telefonu açan Cemal Şenaslan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak Hakan Yıldırım’ın akşam saatlerinde kliniğe gelmesini istedi. Hakan Yıldırım, diş muayenesi için kliniğe gittiğinde kimse yoktu. Kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Şenaslan karşıladı. Hakan Yıldırım da klinikte olmasının verdiği güvenle Şenaslan’ın dişlerini muayene etmesine izin verdi. Muayene sonucu Şenaslan dişlerin çekilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım’ın apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söylemesi üzerine sinirlenen Şenaslan, “Sen işimi bana mı öğretiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Yıldırım’a anestezi yaparak ön üstteki dört dişini çekti.

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REÇETE İÇİN DÖNDÜĞÜNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Diş çekimi sırasında dayanılmaz derecede canı yanan Yıldırım’a reçete yazan Şenaslan, bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden hastayı gönderdi. Dişleri çekildikten sonra yüzü balon gibi şişen ve dayanılmaz acılar çeken Hakan Yıldırım, ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Eczacı ilaç ücretini isteyince, Yıldırım SGK’lı olduğunu ve ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi. Eczacının reçetenin kaşesiz olduğunu, kaşe imza yapılırsa ücret ödemeyeceğini söylemesi üzerine Yıldırım, dişlerini çektirdiği muayenehaneye gitti. Muayenedeki doktor İbrahim Levent Ç., “Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar” deyince Yıldırım’ın dünyası başına yıkıldı. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine muayenehanenin sahibi İbrahim Levent Ç. ile sahte diş doktoru Cemal Şenaslan hakkında dava açıldı. Diş doktoru İbrahim Levent Ç. yargılama sırasında hayatını kaybettiği için hakkında bir hüküm kurulmadı. Şenaslan ise diplomasız olarak diş hekimliği mesleğini icra ettiği gerekçesiyle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘KALICI SARKIK VE MORLUK OLUŞTU’



Hakan Yıldırım, ceza davasının yanı sıra avukatı aracılığıyla tazminat davası da açtı. Yıldırım’ın avukatı Oğuzhan Er tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Müvekkilin göz altlarında kalıcı şekilde sarkık ve morluk meydana gelmiştir. Hatalı müdahaleler gerçekleşmeseydi, normalde yaptırmayacağı kısımda da implant tedavisi yaptırmış ve başka bir hastaneye bu nedenle 20 bin TL ücret ödemiştir. Müvekkil, bedeninde meydana gelen zarar dışında ruhsal anlamda da mağdur olmuştur. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Cemal Şenaslan’dan tahsilini istiyoruz.”

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir yıldır devam eden davanın karar duruşmasında, Hakan Yıldırım’a 50 bin liralık manevi tazminatın 7 yıllık faiziyle birlikte Şenaslan tarafından ödenmesine hükmetti.