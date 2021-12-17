Muayeneden geçirmeyen yol: Gören şaşkına döndü

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Arnavutköy'de İSKİ'nin 6 ay önce başlattığı isale hattı çalışması nedeniyle Haraççı Muayene İstasyonuna giden ana yol geçici süreliğine kapatılınca, muayene istasyonuna gidecek araç sürücülerine alternatif olarak stabilize bir yol açıldı. Ancak yol, yağmurlu havalarda adeta köstebek yuvasına dönüyor. Yaklaşık 200-300 metre boyunda onlarca çukurun bulunduğu yolda kamyonetler bile ilerlemekte güçlük çekiyor. Muayene istasyonuna gitmek için bu yolu kullananlar şaşkınlık yaşıyor.

Sürücüler, sağlam araçlarının bu yolu kullanmalarının ardından hasar görebileceğini belirterek muayeneden geçememe endişeyi yaşıyor.Aracının altını vuran sürücülerden biri, "Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi. Bir sürücü de araçların hasar alabileceğini kaydetti.

6 ay önce İSKİ tarafından başlatılan isale hattı çalışmasının bitirilmemesinden yakınan mahalle sakinleri ise, her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını ve araçlarının lastik ve takım aksamlarında sürekli arızalar meydana geldiğini söyledi.