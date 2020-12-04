Muayenede ‘Dr. e-Nabız’

Ankara, Kırıkkale, Yalova ve İstanbul’da hastanelerde, Samsun’da ise aile hekimliklerinde başlayan uygulamayla doktor gerekli gördüğü durumda ilaç yazabilecek. Vatandaş, reçetesini SMS olarak alacak. Uygulamadan yararlanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak gerekiyor. MHRS’den randevu istendiğinde vatandaşa giden SMS’te randevu saat ve tarihiyle birlikte bir de erişim linki gönderilecek. Vatandaş muayene saati geldiğinde SMS içerisindeki linke tıklayarak hekimle doğrudan cep telefonu, bilgisayar ve tablet aracılığı ile online olarak görüşecek. Fiziki muayenede sorduğu tüm soruları hastaya yönelten hekim görüntülü olarak tüm muayene sürecini yürütebilecek. Uygulamanın önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanıyor.