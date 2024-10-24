Muayene için gelen hasta, odada kalp krizi geçirdi: Doktordan sedyenin üzerinde hayat kurtaran müdahale

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Olay, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Lezgin Ulusal, rahatsızlığı nedeniyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz’a muayene olmak için hastaneye geldi. Ulusal, muayene olduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan Dr. Boyraz, ‘Mavi kod’ uyarısında bulunarak Ulusal’a kalp masajı uygulamaya başladı. Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal’a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya devam eti. Ulusal, yaklaşık 25 dakika süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ulusal’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Doktor Boyraz’ın sedye üzerinde kalp masajı uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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‘ZAMANLA YARIŞTIĞIMIZ İÇİN SEDYE ÜZERİNE ÇIKTIM’

DHA muhabirine konuşan Dr. Boyraz, hastanın muayene sırasında kalp krizi geçirdiğini ve 25 dakika boyunca kalp masajının yapıldığını belirterek, “Hasta bize randevu alarak gelmişti. Biz sabah muayenesini yaptığımızda ritim bozukluğu, kolesterol ve hipertansiyonu mevcuttu. Ben rutin kan tahlillerini istedikten sonra tansiyonu olduğu için de tansiyonuna bakmak istedim. Tansiyonu ölçtüğümde biraz yüksek gelmişti. Ben de öğleden sonra tekrar bir kontrol ederim demiştim. Hasta öğleden sonra kontrole geldiğinde, tansiyonun yüksek olduğunu fark ettim. ‘Yakın tansiyon takibine alacağız’ dedim. Bu sırada reçeteyi hazırlarken, ‘Hocam bana bir ağrı geldi’ dedi. ‘Sol kola yayılıyor mu?’ dediğimde, ‘Evet’ dedi. Ben hastanın nabzına bakarken, birden yere yığıldı.

Yere yığılınca hemen tekrar nabzına bakıp ‘Mavi kod’ uyarısında bulundum. Mavi kod uyarısı verdikten sonra hemen kalp masajına başladım. O sırada durumu duyan doktor arkadaşlarımız ve ‘Mavi kod’ ekibimiz geldi. Biz hastayı burada entübe ettik, yaklaşık 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladık. Sonra hastayı acil servise transfer ettik. Acile götürülürken, zamanla yarıştığımız için sedye üzerinde efektif bir şekilde kalp masajı yapmamız gerekiyordu. Öyle olunca da ben de sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı uyguladım. Hastayı acile götürdüğümüzde orada şok tedavisi uygulandı. Şok tedavisi uygulanınca da hastanın nabzı normale geldi ve sonrasında yoğun bakıma alındı” dedi.

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‘HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE, HASTA HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ’

Sağlık tedavilerinin ekip işi olduğunu belirten Dr. Boyraz, “Bugün hastayı ziyarete gittiğimizde, hastanın sağlığının gayet iyi olduğunu konuştuğunu, bizimle sohbet ettiğini gördük. Böyle zor durumlarda insan hayatına, belki de bir daha hiç karşılaşmayacağın insanların hayatına pozitif anlamda dokunmak, gerçekten hekimliğin bence en güzel tarafı. Diğer ekip arkadaşlarımıza, dahiliye doktorlarımıza, anestezi ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık, bir ekip işi ve hepimiz elimizden geleni yaptık. Çok şükür hastamız biraz da şanslıymış. Yani poliklinikte doktor karşısında rahatsızlandı. Allah korusun, 10 dakika sonra yolda veya başka bir yerde olsaydı çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Hızlı ve etkili müdahalenin, hasta hayatında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak gördük” diye konuştu.

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‘DIŞARIDA OLSAYDI, KİMSENİN HABERİ OLMAZDI’

Tedavisi süren Lezgin Ulusal’ın ağabeyi Ömer Ulusal, müdahale eden doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Dahiliye polikliniğinde ağabeyim kalp krizi geçirmiş. Doktorlar sağ olsun müdahale etmişler sedye üzerinde. Sonra yoğun bakıma getirilmiş. Şu an durumu iyi, doktorla beraber içeriden çıktık. Şanslıydı, çünkü daha önce de ameliyat olmuştu kalpten. Dışarıda olsaydı kimsenin haberi olmazdı, çünkü telefonu açamaz duruma gelmişti. Şans o ki, doktorların odasında olan duruma doktorlar hemen müdahale etmiş. Şu an konuşabiliyor. Doktor beye ve tüm sağlık çalışanlarına, yaptıkları müdahaleden dolayı çok teşekkür ediyorum.” (DHA)