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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Muallim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Muallim kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Muallim sözcüğü çok fazla kullanılan kelimelerden değildir. Muallim, daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir. Günümüzde muallim sözcüğü yerine onun eş anlamlısı olan sözcük kullanılmaktadır. Peki, muallim sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte sizin için muallim ile ilgili detaylar.

Muallim sözcüğü Arapça kökenlidir ve dilimize Arapçadan gelmiştir. Muallim sözcüğü talim eden manasına gelmektedir. Muallim kelimesinin eş anlamlısı ise “öğretmen” sözcüğüdür.

 Muallim Eş Anlamlısı

 Muallim sözcüğü etimolojik olarak Arapça ‘ˁlm’ kökünden türemiş “muˁallim” yani talim eden, öğreten kelimesinden alıntıdır. Muallim, bil verme, bilgi öğretme mesleğini yapan kişidir. Eski zamanlarda kullanılan bu muallim sözcü erkek bireyler için kullanılır. Bu mesleği yapan kadınlar içinse muallime kelimesi kullanılırdı. Ancak günümüzde muallim sözcüğü hem kadın hem de erkek öğretmenler için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde muallim sözcüğünün eş anlamlısı ‘öğretmen’ olarak belirtilmiştir.

 Bu nedenle cümle içerisinde aynı anlama gelen muallim ve öğretmen sözcükleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Ayrıca çok doğru bir ifade tarzı olmamakla birlikte hoca sözcüğü de bazı kaynaklarda muallim kelimesinin eş anlamlı sözcüğü olarak açıklanmıştır.

 

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