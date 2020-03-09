Muaf ne demek? Muaf olmak nedir? Muaf TDK kelime anlamı

Muaf cümle içerisinde kullanılacak amaca bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

- Ayrı tutulmuş olan, ayrıcalık tanınmış ya da istisna,

- Birine sıfat bağışlanmış veya affedilmiş hali,

- Özgür ve serbest,

Genelde birbirleri ile benzerlik gösterse bile, aynı cümle içerisinde tamamlayıcı olarak farklılık yaratabilmektedir.

Muaf Olmak Nedir?

Muaf olmak herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş anlamına gelir. Örneğin, ‘’Bir vergiden muaf tutulmak’ cümlesiyle açıklamak mümkündür. Başta yazılı kaynaklar olmak üzere aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de diyaloglarda kullanılmaktadır. Daha çok muafiyet kelimesi üzerinden değerlendirilir. Okullarda kurallara uygun sınavlar için, belirlenmiş vergiler ya da bu gibi farklı etmenler karşısında cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Muaf TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından muaf kelimesi ayrıcalık tanınmış ve ayrı tutulmuş anlamları taşımaktadır. Herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış kişi veya kurum ve olay olarak cümle içerisinde yer alabilmektedir. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılan bir kelimedir. Birbirinden farklı anlamları olduğu için karıştırılabiliyor. Ancak daha çok istisna, ayrı tutulmuş ve ayrıcalık tanınmış olarak değerlendirilir. Hem yazılı hem de sözlü olarak bu anlam üzerinden kullanmak mümkün.