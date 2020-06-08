Muadil ne demek? Muadil nedir? Muadil TDK kelime anlamı

Arapçadan gelen muadil kelimesi, eşdeğer sözcüğünden alıntıdır. Eşit ve denk anlamları taşımaktadır.

Muadil Ne Demek?

Muadil, arzulanan bir şeyin, özelikle istenilen özeliği bakımından, diğeriyle neredeyse tamamen aynı olma durumudur. Örnek bir cümle ile açıklayacak olursak, 'Eczaneye gittim, ilacın aynısı yoktu ancak eczacı muadilini verdi.'

Genel olarak, tüm kaynaklara göre eş değer anlamı taşımakta olan muadil kelimesi, dilimizde sıklıkla kullanılır. Özellikle ilaç sanayinde, muadil kelimesini çoğunlukla duymaktayız. Muadil kelimesi eş anlamlıları arasında 'dengeşik' kelimesi de bulunmaktadır. Eş değer anlamı taşır. Örnek bir cümle olarak kullanacak olursak; 'Senden aldığım borcun karşılığını, eşdeğer bir olan bir para birimi ile ödemek isterim.'

Muadil TDK Kelime Anlamı

TDK kaynaklarına göre, istenilen veya çok arzulanan bir şeyin olmaması veya kalmamış olması sebebiyle, onun yerine verilen veya verilmesi teklif edilen, eş değerlisi, denk olanı anlamına gelmektedir. Sıfat olarak, cümlede yerini almaktadır. Genellikle, içerisinde ev ve araba geçen cümlelerde de sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Konuyla ilgili birçok örnek verilebilir. Örneğin; ' Galerimizde istediğiniz model araba bulunmamaktadır ancak size, o arabanın muadillerinden oluşan bir liste hazırlayabilirim.'