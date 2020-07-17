MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih süreciyle ilgili detaylar

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, MSÜ tercih süreciyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ 2020 Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.

Ön başvuru sonuçları ardından 2020 MSÜ taban puanları da MSB tarafından açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ GETİRİLECEK BELGELER

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

4. MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.

5. E-devlet şifresi.

6. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

7. Muvafakat Yazısı;

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

8. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

9. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

10. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında

getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecek işlemlerine devam edilmeyecektir.

11. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

UYARI : Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

MSÜ MÜLAKAT SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ