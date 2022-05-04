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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercihlerinde son durum

#ÖSYM#MSÜ#Tercih

2022 MSÜ tercihlerinin ne zaman sona ereceği adayların odaklandığı konulardan oldu. 27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarına göre 18 Nisan tarihinde başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler aralığında alınacak. Peki, 2022 MSÜ tercih işlemleri ne zaman bitecek?

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MSÜ tercihleri devam ediyor. Askeri üniversitelere girmek isteyen adayların heyecanla beklediği MSÜ tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Gözler şimdi hem tercihlerin nasıl yapıldığında hem de ne zaman biteceğinde. İşte konuya dair ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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#ÖSYM#MSÜ#Tercih

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