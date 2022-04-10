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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Msü#Msü Sonuçları#Msü Sınav Sonucu
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak

MSÜ sonuçları için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geçtiğimiz günlerde yurt genelinde yapıldı. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ÖSYM'nin duyurduğu MSÜ sonuç açıklama tarihi ne zaman olacak? İşte, o detaylar

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MSÜ sonuçlarına yönelik araştırmalar sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle artış gösterdi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2022-MSÜ sınavına ilişkin sonuç açıklama tarihi, söz konusu sınavda ter döken subay ve astsubay adayları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ OTURUMU GERİDE KALDI

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı. 

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak. 

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Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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#Msü#Msü Sonuçları#Msü Sınav Sonucu

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