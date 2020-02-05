MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? 2020 MSÜ sınavı ÖSYM başvuru ekranı

MSÜ sınavı başvuruları ne zaman bitecek sorusu, TSK'da çalışma hayali kuran adayların en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. 29 Mart 2020 Pazar düzenlenecek olan sınav için başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak. İşte, 2020 MSÜ sınavı başvuru işlemleri ve son başvuru tarihine yönelik detaylar.

MSÜ SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 10 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ başvurusu sonrasında para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu aşamayı tamamladıktan sonra 29 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştirecek. 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısının ardından ücret ödemeleri ile birlikte MSÜ başvuru işlemini tamamlayacak olan öğrenciler, bu aşamalarda E-Okul üzerindeki bilgilerinin güncel olduğuna da emin olacak. Bilgileri eski olan mezun adaylar Milli Eğitim Müdürlüklerine, son sınıf öğrencileri ise kendi okullarına başvuracak.

MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracak.

Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak:

*Nüfus cüzdanı

*T.C. Kimlik Kartı

*Geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 2020-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (25 Şubat 2020 tarihinde) 2020-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

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