MSÜ sınavları için YKS zorunluluğu var mı? TYT veya AYT temel yeterlilik testi gerekiyor mu? İşte MSÜ ile ilgili merak edilen soruların cevapları

Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adayların, bahse konu puanları geçerlidir. Ancak adaylar MSB ile MSÜ’ nin öğrenci yerleştirme işlemleri için taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. 2019-YKS- TYT puanını kullanmak isteyen adayların YKS başvuru sürecinde bu yönde başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir.

Sınav başvuru ücreti ne kadardır?

Sınav başvuru ücreti 100 TL’dir.

Sınav başvurusunu internetten değil de sınav başvuru merkezlerinden yapan kişiler ilave bir ücret öderler mi?

Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaylardan ilave 10 Tl başvuru hizmeti ücreti alınır.

Sınav başvurumu geç başvuru tarihinde yaptığım takdirde ilave bir ücret öder miyim?

Geç başvuru tarihinde başvurusunu yapacak adaylar 150 TL başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2020-MSÜ’yü başvurup aynı zamanda diğer (Polislik, Jandarma vb.) sınavlara girebilir miyim?

2020-MSÜ’ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik, Jandarma vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.

Lise ara sınıf (1-2-3) öğrencisiyim, 2020-MSÜ’ye başvuru yapabilir miyim?

Lise ara sınıf öğrencilerinin 2020-MSÜ Sınavına başvuruları sistem tarafından engellenecektir.