MSÜ Sınavı’nda 670 bin aday ter döktü

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670 bin 718 adayın başvurduğu sınav 81 ilde, 133 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15’te başlayan MSÜ Sınavı, 165 dakika sürdü. Saat 13.00 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde sona eren sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanındaki testlerden 120 soru soruldu. Adaylar sınav sonuçlarını 18 Mart’ta T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınava bu yıl 357 bin 359’u kadın ve 313 bin 359’u erkek olmak üzere 670 bin 718 aday başvurdu. En fazla başvuru ise 103 bin 234 aday ile İstanbul’dan gerçekleşti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, MSÜ ile ilgili yaptığı açıklamada “Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuluyor. 1580 aday bu haktan yararlandı” dedi. MSÜ sınavına, üniversite sınavına girecek olan çok sayıda aday da kendilerini denemek amacıyla katılıyor. m Eğitim SERVİSİ