MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ 2022 başvuru sayısı açıklandı mı?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına kaç kişi girdi sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. MSÜ başvuru ve sınava giren kişi sayısı bilgilerine erişerek aldıkları puan ve sıralamaya anlam kazandıracak olan öğrenciler, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, MSÜ 2022 kaç kişi başvurdu? İşte, MSÜ 2022 sınava kaç kişi girdi sorusunun cevabı

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM tarafından bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmazken, 400 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 350-400 bin arası olduğu düşünülüyor.

Resmi veriler, ÖSYM'nin sayısal bilgileri açıklamasıyla birlikte erişime açılacaktır.