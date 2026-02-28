×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSÜ sınavına 645 bin 406 başvuru

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Üniversitesi#Askeri Öğrenci Sınavı#ÖSYM
MSÜ sınavına 645 bin 406 başvuru
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart Pazar günü yapılacak.

Haberin Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre sınava bu yıl 645 bin 406 aday başvurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; sınav 81 ilde 133 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Uygulama için 1.467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Adaylara Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 165 dakika olacak.

Sınava giriş belgeleri ise 19 Şubat itibarıyla ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 26 Mart’ta açıklanacak ve yalnızca 2026 yılı için geçerli olacak. MSÜ sonuçları, diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme veya yatay-dikey geçiş işlemlerinde kullanılmayacak. Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılmak isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmeleri gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye katılım şartı bulunuyor.

Gözden KaçmasınPakistan ‘Sabrımız taştı’ deyip Afganistan’ı vurdu Misilleme savaşıPakistan ‘Sabrımız taştı’ deyip Afganistan’ı vurdu! Misilleme savaşıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Üniversitesi#Askeri Öğrenci Sınavı#ÖSYM

BAKMADAN GEÇME!