MSÜ sınavına 645 bin 406 başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre sınava bu yıl 645 bin 406 aday başvurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; sınav 81 ilde 133 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Uygulama için 1.467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Adaylara Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 165 dakika olacak.

Sınava giriş belgeleri ise 19 Şubat itibarıyla ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 26 Mart’ta açıklanacak ve yalnızca 2026 yılı için geçerli olacak. MSÜ sonuçları, diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme veya yatay-dikey geçiş işlemlerinde kullanılmayacak. Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılmak isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmeleri gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye katılım şartı bulunuyor.