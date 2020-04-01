MSÜ sınavı ne zamana ertelendi? 2020 MSÜ sınavı ne zaman?

Corona virüsü kapsamında alınan önlemler her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da pek çok sınavın tarihinde değişiklik yaptırdı. Bunlardan biri de TSK'nın subay ve astsubay ihtiyacı için düzenlenen MSÜ'nün 2020 etabı oldu. İşte, MSÜ 2020 sınavının yapılacağı tarih...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.